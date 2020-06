Guvernul a anunțat noile măsuri de relaxare a restricţiilor, începând cu 15 iunie / Ionel Dancă: Vom lua și alte decizii în acest sens, în funcție de evoluția epidemiei de coronavirus (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, a anunțat, vineri dimineață, măsurile de relaxare a restricțiilor decise de Guvern în ședința de joi seară. Printre acestea se numără redeschiderea mall-urilor, cu excepția restaurantelor, cinematografelor și sălilor de jocuri și cafenelelor, redeschiderea piscinelor exterioare, a sălilor de fitness, a grădinițelor, creșelor și afterschool-urilor. Evenimente private se vor putea organiza în limita a 20 de participanți, dacă sunt în interior, și 50 de persoane, dacă au loc în exterior. Și relația cu anumite state va fi relaxată, în funcție de evaluarea pe care o va face INSP cu privire la evoluția epidemiei în țările respective. Dancă a mai precizat că Guvernul PNL ia în calcul și alte măsuri de relaxare pe durata stării de alertă, dar totul va depinde de evoluția epidemie de coronavirus pe viitor.

