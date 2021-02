Guvernul a lăsat fără finanțare fantomatica Academie a Oamenilor de Știință. Numai președintele instituției încasa o indemnizație de peste 20.000 de lei pe lună (VIDEO)

Guvernul a tăiat la zero, de la 8,9 milioane de lei, bugetul fantomaticei Academii a Oamenilor de Știință, informeză G4Media, citat de B1 TV. Activitatea instituţiei a fost întotdeauna criticată în mediul de cercetare. În ciuda acestui fapt, Academia primea anual de la stat sume extrem de generoase. Printre membrii instituţiei se regasesc Ion Iliescu, Teodor Meleşcanu, dar şi Înalt Prea Sfinţitul Teodosie.

Potrivit jurnaliștilor de la G4Media, propunerea de tăiere a venit din partea USR-PLUS, iar premierul Florin Cîțu a aprobat-o.

„Nu am fost înștiințați oficial de acest lucru, dar probabil așa e. E o decizie politică, de fapt, decizie care s-a luat și anul trecut, când a fost aprobat bugetul prin asumarea Guvernului și nu prin dezbatere parlamentară”, a declarat Adrian Badea, preşedinte AOSR.

Academia a fost permanent criticată în mediul de cercetare pentru lipsa de relevanță științifică a activității, dublată de bugete extrem de generoase alocate anual.

„Tot ce s-a spus e o necunoaștere totală și o abordare tendențioasa privind academia noastră”, a replicat Badea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată