Guvernul adoptă HG pentru prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând de miercuri. Premierul Ludovic Orban: Se permite oficierea de slujbe în biserică. Grădinițele, deschise pe perioada verii (VIDEO)

Guvernul Orban adoptă, marți, o hotărâre validată în unanimitate de Consiliul pentru Situații de Urgență, prin care starea de urgență va fi prelungită pe o perioadă de 30 de zile, începând de miercuri, 17 iunie - astfel că mai rămâne doar ca extinderea situației excepționale să fie încuviințată de Parlament. Cu ocazia reuniunii guvernamentale, liderul liberalilor a prezentat o parte din inițiativele economice demarate de Executiv pe perioada pandemiei de coronavirus, dar a criticat și atitudinea Ungariei, care „a luat măsuri care sunt contrare Tratatului UE privind libertatea de circulație”



