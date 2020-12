Guvernul anunță că Nicolae Ciucă și-a preluat mandatul de prim-ministru interimar

Guvernul anunță, marți dimineață, că Nicolae Ciucă și-a preluat mandatul de premier interimar. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, luni seară, pe Nicolae Ciucă, actual ministru al Apărării în guvernul liberal, drept prim-ministru interimar, după ce a luat act de demisia lui Ludovic Orban de la conducerea Executivului.

Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, oficial premier interimar

”În această dimineaţă ministrul apărării naţionale, Ionel Nicolae Ciucă, a preluat exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, în urma desemnării domniei sale de către Preşedintele României, Klaus Iohannis”, se arată într-o informare transmisă, marți dimineață de Guvern.

Nicolae Ciucă va conduce cebinetul liberal până la formarea unui nou Guvern.

”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al României. În conformitate cu dispozițiile art. 106 și ale art. 107 alin. (3) din Constituție, Președintele României l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe domnul Nicolae-Ionel Ciucă, pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului până la formarea noului Guvern”, a transmis, luni seară, Administrația Prezidențială.

Cine este Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă a fost numit ministrul Apărării Naționale pe data de 4 noiembrie. Acesta s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, din judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu şi a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare. Ulterior, a devenit ofiţer de stat major la biroul operaţii şi pregătire pentru luptă al Brigăzii 2 Mecanizată.

Ciucă a participat la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Actualul premier interimar a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie, cunoscut și drept Scorpionii Roșii, după care a fost numit şeful Statului Major al Armatei.

Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier

Ludovic Orban și-a înaintat demisia din funcția de prim-ministru în contextul în care PNL s-a clasat pe locul al doilea în opțiunile electoratului la alegerile parlamentare din 6 decembrie, fiind devansat de PSD.

”În data de 6 decembrie cetățenii români şi-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia ca astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis: odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care îşi doresc modernizarea României, dezvoltarea României şi decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar, că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României şi care vor, cu adevărat, să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție şi, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români”, a anunțat luni seară Ludovic Orban.