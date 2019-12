Guvernul ar putea proroga mai multe termene în Educație. Premierul Orban, mesaj pentru miniștrii săi: „Nu mai accept introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonanțe de urgență, pe care nu o discutați în prealabil cu mine” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban le-a transmis miniștrilor din cabinetul său că nu mai acceptă introducerea pe ordinea de zi a „niciunei” ordonanțe de urgență, în cazul în care actul normativ nu este discutat în prealabil cu el.

Episodul a avut loc în ședința de vineri dimineață, când ministrul Educației, Monica Anisie, a cerut introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de OUG. Premierul a încuviințat propunerile, dar le-a transmis colegilor săi demnitari că nu mai acceptă astfel de momente.

Este vorba despre proiectul de OUG a Guvernului pentru completarea art. 201 din Legea Educației 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Monica Anisie dorește să fie prevăzută exceptarea de la obligativitatea înregistrării în registrul matricol unic a studenților înmatriculați la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” la programele de master, licență și postuniversitare.

Totodată, a mai fost vizat proiectul de OUG privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene. Monica Anisie vrea ca termenele referitoare la Evaluarea Națională, Bacalaureat și admiterea la liceu să fie fixate după modelul actual în ceea ce-i privește pe copiii aflați acum în clasa a 7-a, și nu după programa transdisciplinară pe care elevii nu au parcurs-o până la acest moment. În plus, spune ministrul, proiectul prevede prorogarea termenului pentru evaluarea școlilor doctorale, având în vedere că ARACIS nu a realizat metodologia. Dacă nu se ia această măsură, școlile doctorale se blochează de la 1 ianuarie.

„Vă spun de acum. Nu mai accept introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonanțe de urgență, pe care nu o discutați în prealabil cu mine. Nu mi se pare normal ca pe nepusă masă să ne trezim cu două ordonanțe de urgență despre care habar n-am. Ca să nu mai spun că sunt subiecte care trebuiau discutate anterior”, a spus Orban.

