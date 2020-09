Guvernul Orban sesizează, miercuri, Curtea Constituțională cu privire la proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență pentru majorarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii, potrivit B1 TV. Dacă proiectul ar fi fost promulgat și ar fi intrat în vigoare, alocațiile ar fi trebuit dublate.

