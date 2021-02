Guvernul Cîțu se pregătește să taie din sporurile bugetarilor. Specialist: Vor ieși unii în stradă, că fără ei nu răsare soarele, dar trebuie să mai spună cineva ”Bă, ho, ajunge!” (VIDEO)

Guvernul Cîțu pregătește schimbări majore pentru lefurile bugetarilor. Executivul ar putea stabili luni ce sporuri vor fi eliminate din veniturile angajaților de la stat, informează B1 TV. Premierul Florin Cîțu a precizat că, din datele identificate până în acest moment, cheltuielile cu sporurile în sistemul bugetar reprezintă în jur de 600 de milioane de lei.

Guvernul intenționează să modifice Legea salarizării, pentru a tăia o parte din sporurile nejustificate ale bugetarilor. Prim-ministrul Florin Cîțu încearcă, astfel, să adune cât mai mulți bani la buget pentru a susține cheltuielile.

Potrivit datelor oficiale, sporurile bugetarilor se ridică, în acest moment, la aproximativ 600 de milioane de lei, iar analiștii spun că tăierea acestora este binevenită pentru Legea bugetului pe acest an.

„Unele sporuri nu se justifică prin natura lor. De exemplu, în mediul privat, ca să găsești un job este obligatoriu să lucrezi pe calculator, nu se da spor pentru că lucrezi pe calculator, ci este o condiție de angajare. Arată ca ești competitiv în piața muncii.

Când a început Legea salarizării, una dintre găselnițele de atunci a fost introducerea sporurilor în salariul de bază. Și acum, după ce s-au introdus o dată niște sporuri în salariul de bază, vin iarași cu sporuri la sporuri. Ceea ce nu este deloc corect”, a declarat Adrian Bența, analist economic, pentru B1 TV.

