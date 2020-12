Guvernul condus de Florin Cîțu ar putea fi învestit, miercuri, în Parlament. Lista miniștrilor propuși (VIDEO)

Lista miniștrilor ce vor alcătui Guvernul Florin Cîțu și programul de guvernare ajung, miercuri dimineață, în Parlament. Birourilor Permanente reunite vor stabili calendarul audierii miniştrilor propuşi în comisiile de specialitate. După ce aceștia vor fi avizați, ar urma să aibă loc plenul reunit pentru învestirea Cabinetului Cîțu. Ulterior, noii miniștri vor depune jurământul la Palatul Cotroceni, în fața preşedintelui Klaus Iohannis.

