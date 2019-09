Guvernul Dăncilă este la un pas să fie demis prin moțiune de cenzură... cel puțin pe hârtie. Cu câteva zile în urmă, PNL anunța că peste 233 de deputați și senatori - pragul majorității absolute din Parlamentul României - au semnat documentul, care cel mai probabil va fi depus în prima săptămână din luna octombrie, astfel că sunt toate șansele ca demersul să fie încununat cu succes.



Chiar și așa, Opoziția reclamă că, odată cu începerea negocierilor pentru înaintarea moțiunii, PSD a început să folosească tot felul de tertipuri pentru a convinge suficienți deputați și senatori să nu voteze împotriva Guvernului Dăncilă, astfel încât acesta să treacă peste hopul din Parlament, chiar și cu majoritatea pusă sub semnul întrebării de plecarea ALDE din tabăra guvernamentală.

