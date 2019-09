Guvernul Dăncilă a sesizat CCR pentru un conflict juridic cu președintele Iohannis. Ce spune premierul despre respingerea celor două propuneri de comisar european

Guvernul Dăncilă a sesizat Curtea Constituțională a României, reclamând un conflict juridic cu șeful statului, în contextul în care președintele nu a dat încă un răspuns în privința miniștrilor interimari porpuși de premier.



În ceea ce privește respingerea Rovanei Plumb și a lui Dan Nica pentru postul de comisar european de către Ursula von der Leyen, viitoarea șefă a Comisiei Europene, premierul Viorica Dăncilă susține că „nu a văzut nimic oficial”.



„Eu nu am văzut nimic oficial. Am văzut dorința unora de a avea comisarii respinși pentru că, așa cum am spus înainte, avantajele politice sunt mai importante decât imaginea României. Vreau să vă spun un lucru. Am fost europarlamentar și, indiferent de cine a fost nominalizat pentru postul de comisar european, chiar domnul Cioloș, care era membru în Comisia pentru agricultură din Parlamentul European, eu am susținut nominalizarea sa, pentru că era candidatul României. Aș vrea să văd aceeași responsabilitate din partea tuturor”, a afirmat VIorica Dăncilă, joi, la inaugurarea spitalului din Mioveni.

Întrebată când va merge în Parlament pentru aprobarea remanierii guvernamentale, Viorica Dăncilă a răspuns: „Am spus și repet. Avem 45 de zile de când președintele numește miniștrii interimari. În cele 45 de zile vom alege perioada în care vom merge în Parlament”.