Guvernul ia măsuri după intrarea în vigoare a legii carantinei. Ludovic Orban: Vidul legislativ de până acum poate avea efecte negative (VIDEO)

Guvernul PNL s-a reunit în ședință, marți dimineață, pentru a modifica Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă, în condițiile în care tocmai a intrat în vigoare legea privind carantina și izolarea. Premierul Ludovic Orban a declarat că, de acum, Guvernul are din nou toate pârghiile necesare pentru a ține sub control răspândirea coronavirusului. Totuși, acesta a ținut să precizeze că după decizia Curții Constituționale de la finele lunii trecute și până acum a existat un vid legislativ, iar efectele sale negative s-ar putea vedea. De altfel, luni seară, Grupul de Comunicare Strategică a transmis că, din cauza deciziei CCR, 3.680 de persoane diagnosticate cu COVID-19 nu au fost nici internate, nici monitorizate.

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți dimineață, că intrarea în vigoare chiar din această zi a legii privind carantina și izolarea va permite Guvernului să ia toate măsurile necesare în lupta cu epidemia de coronavirus. De altfel, Guvernul s-a reunit chiar pentru a modifica în acest sens Hotărârea privind prelungirea stării de alertă.

„În sfârșit avem legea izolării, carantinării, care a intrat în vigoare practic de la ora 00.00. Ședința de astăzi e convocată pentru a modifica Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă și pentru a include în Hotărârea de Guvern modificările necesare rezultate în urma adoptării legii.

Începând de astăzi, avem din nou la dispoziţie instrumentele pe care le are orice Guvern pentru a lupta eficient contra epidemiei de coronavirus. Ne-a revenit practic dreptul de a putea lua măsuri de protecţie a sănătăţii publice.

Reamintim românilor că, în urma deciziei CCR, peste 900 de pacienţi au cerut externare şi peste 3.000 de români diagnosticaţi nu au fost internaţi în spitale. Nu am putut impune izolarea, pentru toate persoanele care au fost infectate în această perioadă. Nu am putut dispune izolarea faţă de persoanele cu care au intrat în contact. Aceste două săptămâni de vid legislativ pot avea efecte negative”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a dat asigurări că, acum că există și cadrul legal, vor fi dispuse toate măsurile pentru a opri răspândirea SARS-CoV-2.

KLAUS IOHANNIS, ANUNȚ IMPORTANT DE ULTIM MOMENT, ÎN PLINĂ PANDEMIE DE COVID-19

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.