Guvernul și-a angajat răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Orban, către PSD: „Puteți să băgați și 10 moțiuni de cenzură, nu ne schimbați punctul de vedere” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, în ședința din Parlament în care Guvernul își aumă răspunderea asupra proiectului de lege privind alegerea primarilor în două tururi, că nu înțelege de ce PSD vrea să depună o moțiune de cenzură în urma deciziei Executivului.

„Puteți să băgați și 10 moțiuni de cenzură, dar nu puteți să ne schimbați punctul de vedere”, le-a transmis Orban social-democraților.

În discursul pe care l-a susținut în fața aleșilor, Ludovic Orban a subliniat că alegerea primarilor cu 50%+1 dintre voturi conferă legitimitate primarilor. Iar mecanismul de alegere a edililor trebuie să permită cetățenilor să aibă o minimă garanție asupra unei guvernări locale performante, a mai subliniat premierul.

”Guvenul pe care îl conduc a luat decizia de a-și angaja răspunderea în fața Parlamentului pentru modificarea legii alegerilor locale, astfel încât să permitem cetățenilor să-și aleagă primarii printr-un sistem de alegere care să confere legitimiate primarilor, prin majoritate de 50%+1.

În 1992, mecanismul de alegere a primarilor stabilea alegerea primarilor cu 50%+1. Mai mult, era necesară prezența din primul tur a 50%+1 din cetățenii de pe listele elctorale și dacă nu se întâmpla așa, se organiza din nou primul tur. (...) Parlamentul de imediat după Revoluție a legiferat mult mai aproape de democrație.

În 2012 s-a schimbat sistemul de alegere, introducându-se cel de alegere prin majoritate relativă, adică este ales primar candidatul care obține cel mai mare număr de voturi, fără obligația de a avea 50%+1 dintre alegători la vot.

Chiar dacă numărul cetățenilor nemulțumiți de un primar depășește procentul de 50%, nu pot schimba primarul: pentru că voturile nemulțumiților se distribuie la mai mulți candidați în acest sistem.

În 2016 s-au ales primari care n-au avut nici măcar 30%. Aproape 50 de candidați au fost aleși cu mai puțin de 30% din voturile cetățenilor prezenți la vot. Avem situații în care un primar a fost ales de doar 10% dintre cetățeni.

Mecanismul de alegere a primarilor trebuie să permită cetățenilor să aibă o minimă garanție asupra unei guvernări locale performante.

Mecanismul de alegeri cu 50% plus unul permite alianțe politice transparente între partide, alianțe care conferă și majorități în consiliile locale”, a declarat Ludovic Orban.

Referitor la moțiunea de cenzură anunțată de social-democrați, Orban a declarat: ”Am văzut că PSD depune moțiune de cenzură. Sincer, nu înțeleg motivele.

Peste 1.500 dintre primarii care au câștigat alegerile în 2016 au câștigat cu peste 50%. Poate vă e teamă că nu și-au făcut treaba cum trebuie, deși ați pompat resurse din bugetul de stat în primarii PSD?

Puteți să băgați și 10 moțiuni de cenzură, dar nu puteți să ne schimbați punctul de vedere nici al nostru, nici al celor peste 80% dintre cetățeni care vor alegeri în două tururi.

Am aprobat amendamente: reprezentarea partidelor în birourile electorale, reducerea de la 90 la 60 de zile a termenului în care se poate obține viza de flotant, scăderea numărului de semnături pentru candidații independenți, nici o altă persoană nu poate staționa în secția de vot mai mult decât timpul necesar pentru vot”.

