Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că Guvernul PNL va plăti datoria pe care statul român o are către frații Micula, astfel încât Romatsa, regia care dirijează traficul aerian din România, să nu fie blocată și să nu își înceteze activitatea. Banii vor fi luați din Fondul de rezervă al Guvernului, care rămâne astfel fără resurse. Prin urmare, după cum a anunțat premierul, guvernanții vor face o nouă rectificare bugetară pentru alimentarea Fondului.

Potrivit unei informări transmise de Guvern, „bugetul Ministerului Finanțelor Publice este suplimentat cu suma de 912,5 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru efectuarea plății, în cursul zilei de astăzi, a titlului executoriu în România în hotărârea arbitrală din dosarul arbitral nr. ARB/05/20 , pronunțată de Curtea de Arbitraj Internațională a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții. (Cauza Micula)”.

Premierul a relatat că, în 2013, ca urmare a sistării în 2004 de către guvernul Năstase a ajutorului de stat acordat către trei companii deținute de frații Micula, Curtea Arbitrală a ICSID a luat decizia să oblige statul român să plătească 84 de milioane de dolari în 2013.

