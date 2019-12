Guvernul trece legea bugetului prin asumarea răspunderii. Ludovic Orban: ”Cea mai bună dată pentru plen este 23 decembrie”

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni, că Guvernul are susținerea conducerii PNL pentru asumarea răspunderii pe legea bugetului, iar data cea mai potrivită pentru acest lucru este 23 decembrie.

”Am avut o discuție în care am întrebat dacă există sprijin politic. În cazul în care vom constata că obiectivul nostru de a adopta bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale până la sfârșitul anului nu poate fi atins pe calea dezbaterilor parlamentare, dacă există sprijin pentru angajarea răspunderii și am primit susținerea conducerii PNL pentru această procedură, în cazul în care luăm decizia angajării răspunderii”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a explicat și care ar fi pașii calendarului de angajare a răspunderii.

”Calendarul angajării răspunderii prevede următorii pași: adoptarea proiectelor de lege în cadrul ședințelor guvernului, convocarea birourilor permanente reunite ale celor două Camere pentru stabilirea calendarului, acordarea unei perioade de timp pentru parlamentari ca să poată depună amendamente și ședința de plen la care guvernul prezintă proiectele de acte normative în plen. După ședința de plen, (...), în cazul în care nu se depune o moțiune de cenzură mai este nevoie de o convocare a plenului uneia dintre Camere pentru a se anunța în plen termenul de atacare la CCR, după care urmează promulgarea legii.

Cea mai bună dată pentru plen este data de 23.

În cursul zilei de mâine (marți - n.r.) vom lua decizia privitoare la procedura pe care o vom decide pentru adoptarea legii. Obiectivul nostru este ca până la data de 31 decembrie, România să aibă un buget din partea guvernului liberal”, a declarat Ludovic Orban.

