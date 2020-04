Guvernul PNL pregătește o reglementare prin care se va introduce un mecanism de șomaj tehnic pentru angajații din sectorul public. Concret, aceștia vor fi împărți în categorii, urmând să muncească fiecare câte 15 zile, iar apoi să petreacă 15 zile într-un șomaj tehnic remunerat cu 75% din salariul brut de încadrare.



„Pregătim o reglementare în domeniu. Aici, în primul rând, trebuie să vă spun că sunt zone publice, care nu pot fi afectate, în care avem nevoie de fiecare efectiv, ba chiar avem nevoie de resurse umane suplimentare. Nu putem afecta zona de sănătate, care înseamnă spitale, direcții de sănătate publică, ambulanțe, unități primiri urgențe. De asemenea, nu putem afecta zona MAI, cu toate efectivele de jandarmi, pompieri, polițiști. De asemenea, nu putem afecta zona militară. De asemenea, sunt mai greu de afectat zone, cum e zona Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru că ANOFM este implicată direct în procesarea și în acordarea sumelor necesare pentru șomajul tehnic, pentru angajații care beneficiază de șomaj tehnic. Deci sunt sectoare publice, care sunt extrem de încărcate, unde nu putem să luăm astfel de măsuri similare cu șomajul tehnic. În alte sectoare publice ne-am gândit la un mecanism, pe care îl vom introduce într-o reglementare, care ține oarecum și de o evitare a riscului de răspândire a virusului. Un mecanism relativ simplu, în care împărțim angajații în două – angajații sunt gândiți în cele două părți egale, fiecare parte să poată să mențină funcționalitatea instituției publice. Jumătate din angajați lucrează 15 zile, restul de 15 zile urmând să fie într-o formă de șomaj tehnic – plătiți la fel cum sunt plătiți cei din șomaj tehnic, cu 75% - restul de 15 zile vin la muncă ceilalți, care au stat în șomaj tehnic perioada respectivă”, a declarat premierul Ludovic Orban, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Premierul a precizat că acest mecanism de șomaj tehnic nu se va aplica anumitor sectoare, precum cele din Sănătate sau Apărare, care au un rol central în lupta României cu COVID-19 și în zona de securitate națională.

„Acesta este mecanismul pe care l-am gândit. El trebuie să asigure, pe de o parte, funcționarea instituțiilor publice – repet, acele instituții publice din zona care nu este implicată direct în toate măsurile pe care le avem – și pe de altă parte să respectăm și rigorile de a reduce posibilitatea de răspândire a virusului. Practic, jumătate din angajați, fiind 15 zile într-o formă de șomaj tehnic, în care vor beneficia de 75% din salariul brut de încadrare, dacă există vreo persoană infectat, se poate identifica acea persoană și, practic, în perioada respectivă, care e aproape egală cu perioada de izolare la domiciliu, putem să ne asigurăm că de fiecare dată că pentru cei care asigură funcționalitatea instituțiilor publice riscul de a fi infectați este minim”, a adăugat premierul.

Întrebat când va intra în vigoare acest mecanism, Ludovic Orban a răspuns: „Facem o analiză pe fiecare domeniu de activitate. Vedem exact cum urmează să fie implementată o astfel de măsură, dar deja măsura este gândită și urmează să fie implementată. Restul sunt chestiuni de detalii și de modul în care va fi structurată ordonanța de urgență, prin care vom stabili această măsură. Repet, această măsură va fi valabilă nu numai pentru administrația centrală, ci și pentru administrația locală, și pentru toate entitățile publice, inclusiv entitățile publice care nu sunt în subordinea Guvernului de la nivel național, entități publice care sunt în subordinea Parlamentului sau unități autonome”.

