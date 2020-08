Guvernul României a aprobat, în ședința de vineri, o Hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 393.100 lei, care vin în sprijinul a 116 familii și persoane singure ce fie se află în situaţii de necesitate în urma unor incendii, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.



Guvernul Orban a aprobat ajutoare de urgență de aproape 400.000 de lei pentru 116 familii și persoane singure cu probleme sociale grave





Astfel, 136.000 lei var fi alocaţi pentru 26 familii şi persoane singure din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Cluj Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Neamţ, Olt, Sălaj, Suceava, Vâlcea şi Vaslui, care se află în situaţii de necesitate cauzate de incendii, iar 257.100 lei pentru 90 familii şi persoane singure din judeţele Bacău, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, Vaslui şi municipiul Bucureşti, care se confruntă cu situaţii deosebite în urma unor probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, potrivit Agerpres.

Instituția a mai precizat că ajutoarele de urgenţă aprobate de Executiv sunt acordate în baza anchetelor sociale efectuate de agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și sunt suportate din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.



Florin Cîțu, despre Ministerul Muncii, la prezentarea rectificării bugetare





Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a prezentat rectificarea bugetară, joi, ocazie cu care a afirmat că „sumele alocate în plus către Ministerul Muncii în timpul acestui an și cu această rectificare ajung la aproape 10 miliarde de lei în plus”.

„Ministerul Muncii, ministerul, bineînțeles, la care se uită toată lumea astăzi. Are cel mai mare buget, de fapt, Ministerul Muncii, chiar de la începutul anului. A început cu cel mai mare buget. Sumele alocate în plus către Ministerul Muncii în timpul acestui an și cu această rectificare ajung la aproape 10 miliarde de lei în plus. Deci sunt sume alocate în plus la Ministerul Muncii. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD și a încercat să facă în această perioadă, am reușit să găsim resursele pentru a plăti la timp și salarii, și pensii, și ajutoare sociale, etc”, declara Florin Cîțu.

Tot atunci, demnitarul sublinia că „Transporturi, Sănătate, Educație sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Trebuie să vă uitați în urmă, veți vedea, PSD în fiecare an tăia sume importante de la aceste trei sectoare – investiții, Sănătatea, Educația. Nu facem acest lucru. Din contră, suplimentăm resursele pentru aceste sectoare. Sunt sectoare importante, importante și în acest moment prin care trece economia României”.