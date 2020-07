Guvernul Orban a aprobat proiectul privind carantinarea și izolarea. Tătaru: Sper că un interes național nu va lăsa loc de interpretare politică / Arafat: Carantina se va referi la persoane sănătoase (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a anunțat, luni, că proiectul pentru gestionarea pandemiei de coronavirus, care pune în concordanță cerințele CCR privind carantinarea, izolarea și internarea obligatorie, a fost aprobat de Guvern și merge în regim de urgență în Parlament. La rândul său, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) cu rang de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a explicat că inițiativa legislativă poate fi folosită și în alte situații, nu numai pentru cazurile de COVID-19, explicând că de acum încolo „carantina persoanelor” se va referi la cele sănătoase, „dar care pot fi expuse, pot fi în perioada de incubație șamd”.

