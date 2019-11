Guvernul Orban va acorda venituri complementare pentru a debloca „situația dramatică” a minerilor din Valea Jiului și a familiilor lor (VIDEO)

Guvernul Orban va acorda venituri complementare pentru minerii, care urmează să fie disponibilizați de la Societatea Națională Închidere Mine Valea Jiului, precum și pentru cei de la Complexul Energetic Hunedoara, a anunțat Ionel Dancă, șeful cancelariei premierului, care a precizat că miniștrii PNL au discutat, în primă lectură, despre un OUG în acest sens.



„Este un act normativ solicitat de minerii, care urmează să fie disponibilizați de la SN Închidere Mine Valea Jiului și CE Hunedoara, a cărui amânarea nu mai poate fi acceptată. Prin urmare, prin acest act normativ, se reglementează situația veniturilor complementare pentru persoanele, care urmează să fie disponibilizate. În această privință, potrivit programului de disponibilizări, urmează să fie acordate venituri complementare pentru un număr de persoane”, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, Ionel Dancă.



Șeful cancelariei primului-ministru a explicat că este vorba despre 350 de persoane în 2020, respectiv pentru 362 în 2021, urmând ca programarea să se facă până în anul 2023. Impactul bugetar pentru anul următor va fi de 15 milioane de lei, iar banii vor fi prevăzuți în Proiectul de buget pentru anul viitor.



„Este o situație gravă în care se află minerii blocați de la minele Paroșeni și Uricani, care a fost amânată, ignorată, prin insistența fostului guvern de a prelungi o stare de interimat în unele situații, care a dus la această situație dramatică pentru minerii din Valea Jiului și familiile lor, pe care Guvernul Orban, așa cum a promis, a tratat-o în prima ședință de Guvern și a identificat soluțiile, care în acest moment sunt pe circuitul de avizare”, a adăugat Ionel Dancă.

