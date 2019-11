Factorii poștali întârzie livrarea pensiilor și, atunci când duc banii, fac propagandă electorală pentru PSD, au acuzat vicepremierul Raluca Turcan și Violeta Alexandru, ministrul Muncii, potrivit news.ro.



„Toate semnalele pe care le-am primit din teritoriu că agenţi poştali fac politica PSD în teritoriu, că ameninţă cu neplata pensiilor sau propaghează ştirea falsă că pensiile se vor micşora sau că nu se vor plăti trebuie să înceteze şi această obligaţie de a înceta zvonistica este de natură contractuală şi a fost solicitată expres directorului Poştei Române", a afirmat vicepremierul Raluca Turcan, miercuri după-amiază, într-o conferinţă de presă.



Ea a acuzat o „serie de intoxicări legate de neplata pensiilor sau de reducerea salariilor", afirmând că în România „pensiile se plătesc, pensiile nu întârzie la plată”.



Turcan a cerut oamenilor „să nu mai cedeze în faţa manipulărilor tipic pesediste cum că acest guvern intenţionează să taie pensii sau salarii", ea afirmând că în ciuda situaţiei economice "dificile” angajamentele legate de pensii şi salarii vor fi respectate.



Violeta Alexandru a adăugat și ea că a primit „nenumărate semnale” de la pensionari, care primesc pensiile de la poştaş, conform cărora factorii poştali „întreţin o comunicare cu pensionarul îndemnând să voteze cu un anumit partid".



În acest context, ministrul Muncii a afirmat că i-a amintit directorului Poştei Române că factorii poştali au obligaţia de a livra pensiile fără a face politică.



„Am atras atenţia directorului că acest gen de a-ţi desfăşura activitatea, amestecând politica cu treaba pe care o ai de făcut de fapt, este de netolerat pentru mine. Ceea ce mă interesează este ca fiecare pensionar să-şi primească pensia la timp, să nu se afle în stuaţia de a primi din partea poştaşului şi sfaturi politice cu cine trebuie să voteze", a afirmat Violeta Alexandru miercuri, la finalul unei întâlniri cu directorul Poştei şi cu reprezentanţii Case Naţional de Pensii.



Ea a precizat că a solicitat directorului Poştei să-i comunice graficul privind livrarea pensiilor şi să precizeze dacă există întârzieri.



Alexandru a acuzat şi că membri de sindicat din Pşta Română „primesc indicaţii” de la lideri de sindicat din Poştă cu privire la modul în care ar trebui să acţioneze.



Ministrul Muncii a afirmat, de asemenea, că are informaţii potrivit cărora există şi o „practică” de a chema pensionarii la sediile oficiilor poştale în loc să li se livreze pensia la domiciliu.



„Orice asemenea ieşire din termenii contractuali va beneficia din partea mea de fermitate şi am atras atenţia, ca un avertisment, directorului Poştei Române că trebuie să revadă termenii contractuali pentru că eu voi urmări cu atenţie.



(...) Nu cred că este oportun - şi semnale am din toată ţara - ca factorul poştal să exercite şi un rol de agent politic, ci cred că trebuie să revină la fişa lui de post, la ce are de făcut, şi să şi-o facă cu rigurozitate. Semnalele îmi vin din Vrancea, vin din Dolj, vin din zonele unde liderii PSD amestecă instituţiile statului român cu politica şi acest lucru este inadmisibil", a spus ea.



Nu în ultimul rând, Violeta Alexandru a subliniat că PNL nu intenționează să reducă nivelul pensiilor.



„Aş vrea să opresc manipularea din spaţiul public reafirmând foarte ferm: nu vom tăia pensiile, nu vom tăia salariile, cer tuturor celor care întreţin această manipulare să se oprească. Există suficiente alte subiecte pe care le pot exploata politic dacă doresc, nu pensia sau salariile meritate ale oamenilor", a mai afirmat Violeta Alexandru.