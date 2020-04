Guvernul Orban a pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență, prin care dorește să prelungească mandatele aleșilor locale „până nu mai târziu” de finalul anului 2020, în condițiile în care pandemia de coronavirus și restricțiile specifice fac aproape imposibilă desfășurarea alegilor locale.

„Este evident că, în această situație de criză, nu se pot desfășura activități specifice campaniei electorale și că alegerile trebuie organizate într-un context sigur din punct de vedere epidemiologic. Așadar, trei instituții, AEP, împreună cu MAI și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației au inițiat un proiect de OUG de prelungire a mandatelor aleșilor locali, până nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. În același timp, ținând cont de actualul context epidemiologic și de criză, ținând cont și de Decretul Președintelui României privind starea de urgență, inclusiv procedura pentru pregătirea alegerilor electorale și desfășurarea acestor alegeri doresc cele trei instituții să fie simplicate, în sensul în care partidele politice și candidații pentru funcțiile din administrația publică locală să prezinte o singură listă de susținători. De asemenea, să fie nevoie să se depună un număr minim de 25.000 de semnături, între care 500 de alegători din fiecare județ și 1.000 de alegători din Municipiul București”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, în cadrul ședinței de Guvern desfășurate luni la Palatul Victoria.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.