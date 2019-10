Birourile Permanente Reunite au stabilit calendarul învestirii Guvernului Orban în Parlament. Astfel, miniștrii vor fi audiați marți și miercuri în comisiile de specialitate, iar votul final, în plenul reunit, va avea loc luni, 4 noiembrie.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, solicitase ca audierile miniștrilor în comisii să aibă loc marți, iar votul de învestitură să fie programat miercuri. Propunerea a fost respinsă cu 11 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și o abținere.

„În Birourile Permanente reunite, din 26 de membri, PSD are 13, grupul de partide care susțin învestirea Guvernului dețin 12 și mai e un reprezentant Pro România. Indiferent ce calendar vor hotărî, evident că noi îl vom respecta”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă mai are încredere că vor strânge voturile necesare învestirii Guvernului, premierul desemnat a răspuns: „Încredere și mai mare, încredere și mai mare! Așteptarea noastră e limitată ca ei să țină cont de argumentele noastre mai mult decât solide. Lumea îi va judeca. Dacă în ciuda acestor argumente și urgențe majore ei, din calcule electorale și politicianiste, decid alt calendar, asta e, vom merge pe calendarul stabilit. Vom obține învestitura guvernului când va avea loc votul în plen”.

