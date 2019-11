Guvernul Orban crește salariul minim în 2020. Ministrul Muncii: Nu dorim să luăm decizii peste noapte sau fără să ținem cont de părerile celor implicați (VIDEO)

Guvernul Orban va crește salariul minim în anul 2020, după ce au o analiză interministerială a arătat că acest lucru este fezabil și nu afectează competitivitatea economiei românești.



„Rezultatul analizei realizate la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, în cadrul grupului format la solicitatea domnului premier Ludovic Orban, a evidențiat o fundamentare a unui mecanism de majorare a salariului minim brut pe țară, în acord cu angajamentul luat de Guvern în cadrul programului de guvernare, respectiv o majorare a salariului minim brut pe țară în baza unui mecansim, care să ia în considerare o serie de indicatori economici obiectivi, astfel încât puterea de cumpărare a angajaților români să crească fără a afecta competitivitatea economiei românești și fără a afecta echilibrele macro-economice”, a afirmat Ionel Dancă, șeful Cancelariei Primului-ministru.



Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a subliniat că este nevoie de „reluarea discuțiilor din ianuarie, pentru a reflecta împreună asupra eventualelor îmbunătățiri în anii care urmează cu privire la formula de calcul a salariului minim”.



„Personal, mi-am luat angajamente clare privind redeschiderea discuțiilor cu privire la Legea dialogului social, care suscită un larg interes din partea celor două părți, atât patronate, cât și sindicate. Am discutat despre necesitatea începerii, din luna ianuarie, pentru un orizont mai lung de timp decât am putut să oferim pentru acest proiect vizând creșterea salariului minim, deci reluarea discuțiilor din ianuarie, pentru a reflecta împreună asupra eventualelor îmbunătățiri în anii care urmează cu privire la formula de calcul a salariului minim. Mi-am exprimat, așadar, totala disponibilitate la dialog, la preluare a observațiilor domniilor lor și cred că le-am transmis acest mesaj de bunăcredință și de dorință de a integra toate observațiile pe care dânșii le au. Nu dorim să luăm decizii peste noapte sau fără să ținem cont de aceste păreri. Nu i-am pus în fața faptului împlinit. Mi-am exprimat argumentele pentru un scenariu sau altul și i-am rugat să analizeze, să reflecteze și să ne transmită propunerile domniilor lor.



Personal, am lansat public un apel către consultare cu toți cei care doresc să își aducă o contribuție și am fost deschisă preluării oricăror puncte de vedere, inclusiv din partea celor care reprezintă sectoare de activitate de nișă. Am ascultat toate punctele de vedere și am făcut sinteze care au ajuns pe masa grupului de lucru coordonat de Cancelarie, din care au făcut parte colegii mei din Ministerul Muncii, reprezentanții Ministerului Finanțelor, reprezentanții Comisiei Naționale de Prognoză”, a adăugat Violeta Alexandru.

