Guvernul Orban demarează marea dezbatere națională pe tema Green Deal. Orban: Vom analiza consecințele asupra României, obiectivele asumate și poziția țării pe acest subiect (VIDEO)

Guvernul Orban va demara o serie de consultare publică a mediului de afaceri, organizațiilor profesionale și sindicatelor cu privire la ce se numește Green Deal și consecințele sale asupra României.

„De asemenea, am discutat, în cadrul Biroului Executiv, de organizarea unei serii de consultare publică a mediului de afaceri, a organizațiilor profesionale, a sindicatelor privitor la ceea ce se numește Green Deal, proiectul Comisiei Europene, Pactul Ecologic European, posibilele consecințe asupra României, asupra obiectivelor asumate în Green Deal și, de asemenea, stabilirea poziției României în toate regulamentele, care vor fi dezbătute în Parlamentul European pentru a asigura atigenrea obiectivelor din cadrul Green Deal și, evident, pentru a continua consultarea societății privitor la viitorul exercițiu financiar multianual, bugetul UE pentru perioada UE 2021-2027”, a declarat Ludovic Orban.

