Premierul Ludovic Orban și miniștrii din Guvernul pe care îl conduce s-au reunit în ședință, miercuri dimineață, la Palatul Victoria, unde vor fi adoptate noi măsuri în lupta României cu criza COVID-19 și efectele sale, iar o parte dintre acestea se referă la mecanismul de șomaj tehnic. Totodată, a fost abordată și situația autostrăzilor din România, pe care ministrul Lucian Bode a prezentat-o și în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

