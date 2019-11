Membrii Guvernului Ludovic Orban au depus jurământul de învestitură într-o ceremonie organizată, luni seară, la Palatul Cotroceni.

La eveniment au fost prezenți și președinții Camerei Deputaților și Senatului, social-democrații Marcel Ciolacu și Teodor Meleșcanu.

Guvernul condus de Ludovic Orban va fi format din 16 miniștri și un vicepremier în persoana Ralucăi Turcan.

Decretul privind numirea cabinetului PNL a fost publicat, luni seară, în Monitorul Oficial.

Guvernul Orban a primit, luni, votul de învestitură Parlament.

Iată, mai jos, componența noului cabinet:

1. Raluca Turcan - vicepremier

2. Lucian Bode - Ministerul Infrastructurii

3. Victor Costache - Ministerul Sănătății

4. Nicolae Ciucă - Ministerul Apărării Naționale

5. Bogdan Aurescu- Ministerul Afacerilor Externe

6. Monica Anisie - Ministerul Educației

7. Violeta Alexandru - Ministerul Muncii

8. Cătălin Predoiu - Ministerul Justiției

9. Florin Cîțu - Ministerul Finanțelor

10. Ion Ștefan - Ministerul Dezvoltării

11. Marcel Vela - Ministerul Afacerilor Interne

12. Costel Alexe - Ministerul Mediului

13. Adrian Oros - Ministerul Agriculturii

14. Ioan Boloș - Ministerul Fondurilor Europene

15. Virgil Popescu - Ministerul Economiei

16. Ionuț Stroe - Ministerul Tineretului și Sportului

17. Bogdan Gheorghiu - Ministerul Culturii



