Guvernul Orban ar putea aproba, în ședința de vineri, o hotărâre prin care bugetarii vor primi două zile libere în plus, 27 decembrie și 3 ianuarie, astfel încât se va face „punte” pentru bugetari între Crăciun și weekend și, la fel, între Revelion și weekend. Anunțul a fost făcut chiar de șeful Executivului de la Palatul Victoria, care a acceptat introducerea propunerilor pe ordinea de zi.

„Trezoreria va lucra pe 27. Deci nu închidem Trezoreria, așa cum au făcut alții”, a precizat premierul.

„Sistemul bancar lucrează pe 27, atunci lucrăm și noi”, i-a răspuns Cîțu.

Codul Muncii stipulează că zilele 25 și 26 decembrie, aferente Crăciunului, respectiv 1 și 2 ianuarie sunt nelucrătoare pentru toți angajații din sistemul de stat. Adoptarea hotărârii va face ca bugetarii să aibă câte 5 zile libere atât de Crăciun, cât și de Revelion.

