Cheltuielile din bugetul de stat s-au mărit considerabil, în timp ce veniturile s-au redus, astfel că „deficitul pentru anul 2020 va crește semnificativ”, a afirmat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la finalul ședinței de Guvern de luni.

„Înainte de a vorbi despre ce s-a aprobat astăzi în ședința de Guvern, aș vrea să le readuc aminte românilor că, tot astăzi, au fost publicate în Monitorul Oficial normele pentru aplicarea ordonanței care amână ratele românilor până la 9 luni de zile. Din acest moment, 45 de zile, românii care doresc să beneficieze de această facilitate pot să se adreseze băncilor, persoane fizice sau juridice, și pentru 9 luni de zile să nu mai plătească ratele la bancă, în condițiile care sunt prezentate în ordonanța de Guvern și în normele de aplicare. Totodată, le cer băncilor să trateze cu celeritate aceste cereri, pentru că știm foarte bine că momentul în care se aplică această amânare este momentul în care se face cererea de către cetățeni”, a declarat Florin Cîțu.

Demnitarul a subliniat că „o altă facilitate, care nu trebuie uitată, din această ordonanță, este aceea că românii care își plătesc restanțele, la momentul în care fac cererea pentru a avea ratele amânate, pot să beneficieze de această facilitate. Cât mai mulți români pot să beneficieze. Sunt români care au fost afectați direct sau indirect de criza de sănătate prin care trece astăzi România, și aici mă refer la acea situație în care poate unul dintre soți este afectat – și acesta beneficiază de amânarea ratei. În norme veți vedea mai multe detalii”.

Măsuri de ultimă oră luate de Guvernul Orban, pentru a trece peste impasul economic provocat de COVID-19





„Referitor la programul de finanțare a companiilor mici și mijlocii, ordonanța cu ajutorul de stat a fost aprobată săptămâna trecută, astăzi au fost aprobate și normele metodologice de aplicare, și aici intrăm în linie dreaptă. Câteva modificări, care au apărut. Pentru capital de lucru se poate ajunge acum până la 5 milioane de lei. Capitalul de lucru este garantat 90%. Pentru investiții se poate ajunge până la 10 milioane de lei. Companiile pot să opteze și pentru capital de lucru, și pentru capital de investiții. Dobânzile sunt subvenționate 100% de statul român. Aici cerem sistemului financiar-bancar să răspundă cu celeritate. Știm foarte bine că cele două măsuri, amânarea ratelor până la 9 luni de zile și acest produs, înseamnă și eforturi, și costuri pentru sistemul financiar-bancar, dar așa cum am spus de fiecare dată, este un moment în care trebuie să fim solidari și să suportăm costurile acestei situații împreună”, a a mai declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a precizat că, în ședința de luni, pe masa Guvernului Orban s-a aflat rectificarea bugetară pentru acest an, într-o primă lectură.

„Nu în ultimul rând, tot în ședința de Guvern de astăzi, am prezentat în primă lectură rectificarea bugetară pentru acest an. Am mai anunțat public. Majoritatea fondurilor se vor duce către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pentru Ministerul Sănătății sunt mai multe cheltuieli și pentru spitale, dar vreau să menționez aici clar că vom suplimenta bugetul pentru plata concediilor medicale cu cel puțin 1 miliard de lei. În ceea ce privește cheltuielile pe care le-am anunțat deja, cu șomaj tehnic și cu alte forme de ajutor, și acolo am suplimentat fondurile, cu cel puțin 7 miliarde de lei, ca să ne asigurăm că pentru perioada stării de urgență și perioada prelungită a stării de urgență fondurile sunt acolo. Oamenii primesc banii în cel mai rapid timp, la timp, și nu există întârzieri”, a adăugat el.

Totodată, Florin Cîțu a scos în lumină că „efortul bugetar este unul foarte mare în acest moment. În acest moment avem o creștere foarte mare a cheltuielilor, și veți vedea cât înseamnă la momentul când vom publica rectificarea bugetară, dar și o scădere a veniturilor, pentru că foarte multe companii au fost închise, iar acest lucru înseamnă că deficitul pentru anul 2020 crește semnificativ. O creștere a deficitului semnificativă înseamnă și o finanțare mult mai complicată pentru această perioadă. Rolul nostru este acela de a ne asigura că oamenii primesc la timp pensii, salarii, ajutor de șomaj, dar asta nu înseamnă că va fi ușor”.