Guvernul Orban nu poate desființa „peste noapte” Secția specială. Ministrul Predoiu: Ne-am angajat, în negocierile politice, să nu dăm OUG în domeniul justiției, ci să obținem consensul Parlamentului (VIDEO)

Guvernul Orban „nu își poate asuma o desființare peste noapte a Secției pentru investigarea infracțiunilor în justiție”, pentru că și-a luat angajamentul față de partenerii din Parlament să nu apeleze la Ordonanțe de Urgență pentru corecturile din sistemul judiciar.



„Guvernul și-a asumat o obligație, în cadrul negocierilor politice cu alte partide, atunci când s-a obținut votul de învestitură de a nu apela la Ordonanțe de Urgență în domeniul justiției. Cu aceasta, am răspuns puțin și la a doua întrebare. Guvernul nu își poate asuma o desființare peste noapte a SIIJ, în primul rând din cauza acestui considerent de ordin formal, dar și pentru că, după părerea mea, e nevoie de o dezbatere prealabilă mai largă în cadrul sistemului judiciar, iar apoi dacă e posibil, obținere a unui consens politic în Parlament”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, care a preciza că va da un vot negativ în ceea ce privește instalarea Adinei Florea în fruntea SIIJ.

