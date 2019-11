Guvernul Orban nu va abroga Legea recursului compensatoriu. Cătălin Predoiu, ministrul Justiției: Vor urma condamnări la CEDO și nu pot fi construite penitenciare noi suficient de repede (VIDEO)

Guvernul Orban nu va aborga Legea recursului compensatoriu, propusă în perioada guvernării așa-zis tehnocrate, dar modificată decisiv de PSD și ALDE, a anunțat Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, joi, într-o conferință de presă.



Unul dintre motivele pentru care Guvernul Orban nu va desființa acest act normativ pentru că vor urma condamnări la CEDO, având în vedere că penitenciarele noastre nu respectă condițiile referitoare la drepturile omului, iar alte centre de detenție nu pot fi construite suficient de repede.



Nu în ultimul rând, Cătălin Predoiu a subliniat că, în eventualitatea în care recursul compensatoriu va fi abrogat, legea penală mai favorabilă li se va aplica în continuare infractorilor.

