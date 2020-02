Guvernul PNL a renunțat la publicarea Ordonanței de Urgență privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid, a anunțat premierul interimar Ludovic Orban, joi dimineață, la mai bine de o săptămână distanță de momentul în care proiectul de act normativ primea girul Palatului Victoria.

„Domnule ministru Boloș, am luat decizia de a nu publica OUG pe care le-ați înaintat în ședința de Guvern. Tema este mult prea delicată. Pârâcioșii, care fac rău României prin blocarea procesului de absorbție, deja au început să trimită tot felul de pâre. Tema e mult prea delicată, fiind vorba de fonduri europene. Noi n-avem voie să fragilizăm sub nicio formă procedurile pe care le-am gândit și mai ales planul de măsuri, astfel încât ele să fie obiectul unor acte normative, care să fie discutabile și contestabile. Din acest motiv, vă solicit pe fiecare dintre măsuri să pregătiți soluții de reglementare.

Acolo unde este nevoie de lege, pregătiți proiect de lege și înaintăm proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare, iar acolo unde nu este nevoie de lege... Știu foarte bine că lansarea Programului de extindere a distribuției de gaze, cel puțin pe exercițiul financiar actual, se poate realiza și prin acte normative, care să nu aibă forța unei legi prin HG sau OUG. Unde puteți reglementa prin HG sau Ordin de ministru, să procedați prin consecință, iar ceea ce necesită reglementări cu caracter de lege, pregătiți un proiect de lege pe care să-l înaintăm în Parlament”, a declarat Ludovic Orban, în debutul ședinței de Guvern.

