Guvernul Orban și președintele Iohannis se reunesc, marți, la Palatul Victoria: Ce acte normative ar putea fi adoptate, în prima ședință de lucru a unui cabinet exclusiv liberal după mai bine de opt decenii (VIDEO)

Guvernul Orban, primul cabinet format exclusiv din miniștrii PNL al României postdecembriste și, de altfel, primul după o pauză de mai bine de opt decenii, se reunește, marți, în prima ședință de lucru de la Palatul Victoria.



Potrivit declarațiilor anterioare, prima ședință a Guvernului Orban ar putea viza rectificarea bugetară, situaţia minerilor blocaţi ȋn subteran ȋn minele Paroşeni şi Uricani, comasarea numărului de ministere și nominalizarea comisarului european al Transporturilor din partea României.



Președintele Klaus Iohannis, care a desemnat premierul și a „patronat” noua compoziție guvernamentală, va fi și el prezent la ședința Guvernului, într-o zi în care are planificate mai multe ceremonii de preluare a mandatului. Este vorba despre învestitura lui Bogdan Aurescu la Externe, Marcel Ion Vela la Interne, Generalul (r) Nicolae Ciucă la Apărare și Cătălin Predoiu la Justiție.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.