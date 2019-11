Guvernul Ludovic Orban a trecut, luni, în urma votului din Parlament, cu 240 voturi ”pentru”.

La ședință au fost prezenți 240 de parlamentari.

Pentru a fi învestit, cabinetul Orban avea nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Formula guvernamentală propusă de Ludovic Orban este conține 16 ministere și un vicepremier.

Vezi AICI lista completă a miniștrilor din cabinetul Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.