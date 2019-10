Ludovic Orban, liderul PNL și premierul desemnat, a declarat, miercuri, că are asigurate peste 233 de voturi pentru învestitura Guvernului, dar chiar și așa a precizat că negocierile vor continua până în ultimul moment, astfel încât să fie prevenite „eventuale absențe sau dezertări”.



„Cu siguranţă vom avea discuţii până luni, la ora 14.00, şi în timpul votului. Vom avea discuţii în primul rând cu partenerii noştri. (...) Vom continua discuţiile cu toţi ceilalţi parlamentari care nu au susţinut în comisii sau în activitate Guvernul, pentru a-i convinge că România are nevoie de un guvern competent, legitim, care să restabilească echilibrul şi să refacă capacitatea administrativă a guvernului şi a tuturor instituţiilor guvernamentale. (...) În momentul de faţă, nu ne lipsesc voturi. Sper să obţinem cât mai multe voturi până luni. (...) Eu am încredere că vom avea majoritate luni în plen. Avem peste 233 de voturi. Vrem să convingem în continuare ca să prevenim eventuale absenţe sau dezertări, cum am mai avut în alte situaţii”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului, după audierile miniștrilor din comisiile de specialitate, potrivit Agerpres.



În acest context, Ludovic Orban a precizat că reprezentanții partidelor partenere au votat în favoarea candidaților propuși pentru coagularea Guvernului PNL. USR, PMP, UDMR, ALDE și grupul minorităților naționale sunt formațiunile la care face referire primul-ministru desemnat.



„Noi am încheiat acorduri politice cu partenerii noştri. (...) În aceste acorduri, condiţiile care au fost negociate sunt de asemenea natură încât nu mai există posibilitatea să le schimbăm. Ca să schimbăm condiţiile din acordurile politice ar trebui să aruncăm în aer toată construcţia, să nu ne respectăm angajamentele pe care ni le-am luat faţă de nişte parteneri loiali - USR, PMP, UDMR, ALDE, grupul minorităţilor - şi nu putem face acest lucru pentru că aceste grupuri parlamentare deţin la ora actuală 225 de parlamentari. Mai mult decât atât, unele dintre grupuri sunt în creştere, pentru că şi la ALDE, şi la PMP există independenţi care îşi regândesc poziţia şi care cel mai probabil se vor poziţiona alături de guvern. Eu îmi respect angajamentele faţă de partenerii instituţionali. (...) Reprezentanţii formaţiunilor partenere au votat în toate comisiile în favoarea candidaţilor propuşi”, a adăugat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.



După a doua rundă de negocieri, liderul PNL mai declara că miniștrii guvernărilor PSD au „distrus imaginea ministerelor şi s-au făcut de râs cu fiecare declaraţie", motiv pentru care nu mai au legitimitate să judece propunerile liberalilor.



Declarațiile premierului desemnat vine în contextul în care s-au audierile miniștrilor propuși de PNL. Trei nume au primit aviz nefavorabil. Este vorba despre Florin Cîţu, propus la Finanţe, Violeta Alexandru, propusă la Muncă, şi Ion Ştefan, propus la Dezvoltare Regională.