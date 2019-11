Guvernul PNL vrea „o dezbatere largă în societate” pe tema justiției. Premierul Orban: Am prefera să trecem modificările prin Parlament și nu prin OUG (VIDEO)

Guvernul Orban vrea să genereze „o dezbatere largă în societate” cu privire la modificările ce trebuie aduse în sistemul judiciar, astfel încât acesta să se conformeze cu solicitările Comisiei de la Veneția, GRECO, dar și cu raportul MCV.



„Deocamdată vrem să respectăm ceea ce este prevăzut și în raportul privind MCV, și în raportul Comisiei de la Veneția, și în raportul GRECO. Practic, dezbaterea trebuie reluată de la început cu modificări. Știm clar că deciziile CCR au fost foarte clare privitoare la modificări. Vrem să generăm o dezbatere largă în societate, la care să participe toate formațiunile politice, să participe societatea civilă, grupurile profesionale ale magistraților, asociațiile de respectare a drepturilor omului, astfel încât să putem genera modificări ale Codului penal și ale Codului de procedură penală, care să fie benefice pentru funcționarea justiției în România, pentru asigurarea accesului liber la justiție pentru fiecare cetățean, pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, dar pe de altă parte pentru sancționarea infracțiunilor”, a declarat Ludovic Orban.



Întrebat dacă PNL va opta pentru circuitul parlamentar în ceea ce privește adoptarea modificărilor din justiție sau va merge pe varianta unei Ordonanțe de Urgență, premierul a răspuns: „Este preferabil. Știți foarte clar, de exemplu, în raportul Comisiei de la Veneția se vorbește de generarea unui amplu sprijin și a unei susțineri largi atât în spectrul politic, cât și în rândul populației din România pentru aceste modificări”.

