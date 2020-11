Guvernul pregătește Hotărârea de prelungire a stării de alertă. Orban: Nu ne dorim să introducem noi restricții. Vrem să scadă numărul de cazuri și să ne apropiem treptat de o activitate normală (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat că Guvernul pregătește Hotărârea privind prelungirea stării de alertă. Întrebat dacă odată cu extinderea situației excepționale de pe teritoriul țării este posibil să fie adoptate noi restricții, prim-ministrul a indicat că Executivul nu își dorește acest lucru, ci vrea că „situația să evolueze în bine, ca numărul de infectări să scadă și să revenim treptat, treptat la o activitate cât mai aproape de normal”.

