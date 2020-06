Premierul Ludovic Orban a prezentat, joi, în cadrul ședinței de la Palatul Victoria, noile măsuri de relaxare și activitățile ce vor fi reluate din 15 iunie. Astfel, anunță prim-ministrul, odată cu noua etapă a luptei naționale cu pandemia de coronavirus, se vor redeschide grădinițele, mallurile, cafenelele, și vor fi permise grupurile de până la șase persoane. Tot atunci, liderul liberalilor a prezentat și noile condiții pentru izolarea la domiciliu, care prevăd o serie de excepții pentru țările în care rata de răspândire a COVID-19 este în scădere, dar și pentru desfășurarea traficului aerian.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.