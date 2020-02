Guvernul renunță la ordonanța privind alegerea indirectă a șefilor de Consilii Județene, după ce proiectul de act normativ a primit aviz negativ de la Ministerul Justiției și Autoritatea Electorală Permanentă.

Ministrul Justiției, Cătălin Pedoiu, a declarat, marți, în ședința de Guvern că proiectul are o problemă din punct de vedere constituțional, comentând că reglementare nu este, în acest moment „în puterea Guvernului”, ci a parlamentului.

„Din punct de vedere constitutional, avem o problema. Alegerea presedintilor CJ reprezinta o schimbare, ceea ce ar intra in contradictie cu prevederile CCR. Curtea impune pastrarea sistemului de vot cu un an de zile neschimbat. Acesta schimbare nu se intampla cu un an de zile inainte.

Solutia este in parlament, prin deblocarea dezbaterilor parlamentare”, a declarat Catalin Predoiu.