Guvernul României pregătește o investiție de 2,7 miliarde de euro în Baza Militară Mihail Kogălniceanu din Constanța, o Hotărâre semnată de Gabriel Leș, ministrul Apărării Naționale.



Investiția va fi eșalonată de-a lungul a 20 de ani și are scopul de a aduce baza aeriană la niște standarde, care să permită Forțelor Aeriene Române și partenerilor strategici operarea în siguranță în timp optimi a unei escadrile de avioane multirol, în intervenții de apărare sau ofensive, arată nota de fundamentare.



„Ținând seama de infrastructura, personalul și tehnica existente, precum și de specificul activităților ce se desfășoară în mod curent în prezent pe aeroportul civil Mihail Kogălniceanu, precum și de prognozele care se referă la dotarea cu avioane și diversificarea misiunilor ce urmează a se executa în amplasamentul din Mihail Kogălniceanu (exerciții multinaționale, activități de îmbarcare/debarcare personal și materiale pentru teatrele de operații, activități complexe de instruire în comun cu trupele celorlalte categorii de forțe armate) și ca urmare a faptului că cea mai mare parte a facilităților existente în prezent sunt subdimensionate, sau inexistente având în vedere că pista actuală deservește concomitent atât zboruri civile cât și cele militare, se consideră că acest proiect este imperiuos necesar”, explică Executivul de la Palatul Victoria, în interiorul documentului.



Investiția vine în contextul în care Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu are, în prezent, mai multe deficiențe, precum următoarele: aerodromul nu dispune de locuri special amenjate pentru verificarea la sol a motoarelor, dar nici de spații pentru adăpostirea aeronavelor; nu are facilități pentru executarea de mentenanță; capacitățile de depozitare a combustibilului asigură la limită cantitățile necesare operării avioanelor din unitate; operează zborurile pe aerodromul civil, care se află într-o puternică stare de degradare etc.



