Guvernul prelungește starea de alertă cu 30 de zile. Ludovic Orban: Masca de protecție, obligatorie în toate spațiile deschise, acolo unde rata de infectare e de peste 3 la mia de locuitori (VIDEO)

Guvernul urmează să decidă în şedinţa de miercuri prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu 30 de zile, din cauza numărului crescut de cazuri de Covid-19. Decizia vine în urma hotărârii anunțate deja de marți seară de către reprezentanții Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă. Astfel, starea de urgență se prelungște de la 15 octombrie până la mijlocul lunii noimebrie.

UPDATE, 14 octombrie, ora 14.30: Premierul Ludovic Orban a anunțat, în debutul ședinței de Guvern, că Hotărârea de Guvern privind starea de alertă și cele trei anexe ale sale vor fi modificate, astfel încât starea de alertă să fie prelungită cu încă 30 de zile și să fie implementate noi măsuri anti-coronavirus.

„Pe ordinea de zi va fi figura ca punct important Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă.

Ieri am avut reuniunea CNSU prin care am decis să propunem Guvernului prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile și să completăm Hotărârea de Guvern și cele trei anexe cu câteva măsuri suplimentare care au fost prezentate deja după reuniunea CNSU.

În principal se instituie obligativitatea portului măștii în anumite categorii de spații aglomerate: peroane, stații, piețe, târguri, oboare, unde nu se poate păstra distanța. Pentru o incidență între 1,5 și 3 la mie. Unde se depășește indicele de 3 la mie, CNSU propune obligativitatea portului măștii în toate spațiile deschise, ca măsură de protecție suplimentară”, a declarat Orban, la începutul ședinței de Guvern de miercuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.