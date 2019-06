Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a anunțat că Guvernul i-a cerut să cedeze 5.300 de metri pătrați din teren, potrivit educatieprivata.ro.

Institutul pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel e instituția care a cerut Guvernului să-i cedeze 5.300 de metri pătrați din parcul Muzeului Antipa, conform informațiilor obținute de Europa FM.

Postul de radio a făcut publică o copie a unei adrese trimise de Secretariatul General al Guvernului Ministerul Culturii. Documentul poartă semnătura lui Toni Greblă, secretarul general al Executivului de la Palatul Victoria.