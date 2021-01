Haos la Ministerul Sănătății, condus de Vlad Voiculescu. O eroare a bulversat spitalele în plină campanie de vaccinare anti-COVID-19 (VIDEO)

Este haos la Ministerul Sănătății. Vlad Voiculescu a somat spitalele să încheie chiar astăzi prima etapă a vaccinării și i-a dat peste cap pe angajați. Conform solicitării ministrului Voiculescu, DSP-urile ar trebui să imunizeze 200.000 de persoane în 24 de ore. Câteva ore mai târziu Ministerul a trimis o altă adresă, o rectificare, în care preciza că până vineri trebuie să se încheie doar programările pentru imunizarea personalului medical. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a precizat că la mijloc este o neînţelegere și a dat vina pe un angajat al Ministerului Sănătăţii, care ar fi înţeles greşit mesajul.

Medicul militar Valeriu Gheoghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a cerut Ministerului Sănătății să trimită o adresă către centrele de vaccinare, prin care să le anunțe că trebuie ca până vineri să încheie programările cadrelor medicale pentru vaccinare. Numai că un angajat al ministerului a interpretat greșit mesajul, așa că managerii de spitale au primit solicitarea ca până la ora 20.00 să încheie vaccinarea cadrelor medicale.

Gheorghiță a declarat apoi că a sesizat greșeala și, la ședința zilnică cu reprezentanții centrelor de vaccinare, a atras atenția că este vorba de o eroare. El a punctat că depășirea acestui termen nu înseamnă că alte cadre medicale nu se pot înscrie și de acum încolo.

Ministerul Sănătății: Îndeamnăm centrele de vaccinare să accelereze programările pentru imunizarea personalului din etapa 1.

