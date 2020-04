Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, este de părere că România va avea, în următoarele zile, suficiente materiale de protecție „în toată țara”. În direct pe B1 TV, marți seară, demnitarul a trecut în revistă o parte din achizițiile perfectate și cele în curs.



„Deși, să zicem așa, la începutul perioadei epidemice alimentarea, aprovizionarea cu materiale de protecție nu a fost suficientă – și am prioritizat anumite zone, în care expunerea la virus era mai mare – pe măsură ce timpul a trecut, până astăzi când vorbim, lucrurile acestea consider că s-au rezolvat. În următoarele zile vom avea absolut suficiente materiale de protecție în toată țara. Până acum au fost aduse în România 153.000 de combinezoane, 1 milion de mănuși, 1.350.000 de măști, 450.000 de botoși, 210.000 de bonete, 4.000 de halate”, a declarat Horațiu Moldovan, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

El a mai precizat că vor fi aduse, „zilele următoare, 2,5 milioane de măști pentru medici și personal, 5 milioane de măști pentru forțele de ordine, 8 milioane de măști pentru populație. Vom avea 10 milioane de măști FFP 2 și 1.000.750 de măști FFP 3. Este important să înțelegem că atât importul lor este o problemă și este gestionat de Compania Națională Unifarm, dar este o problemă și distribuția lor în teritoriu. În locurile unde sunt necesare și unde sunt utilizate, acest lucru este gestionat de un grup de lucru al Ministerului Sănătății. Se folosește o platformă informatică pusă la dispoziție de STS. Aceste probleme sunt în curs de rezolvare practic”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.