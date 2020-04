Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a explicat că nu ar fi „potrivit” ca restaurantele, cluburile și alte locuri aglomerate să fie redeschise după 15 mai – când expiră starea de urgență și începe oficial relaxarea graduală a restricțiilor de carantină. Totuși, demnitarul a subliniat că hotelurile și pensiunile ar putea fi utilizate „în condiții de distanțare socială mai mare”.



„Punctul de vedere pe care îl reprezint eu este strict medical. (...) Nu cred că este potrivit să deschidem restaurante, cluburi, locuri aglomerate. Pentru că aceasta este problema centrală, aglomerația, posibilitatea de contaminare în masă cu infecție cu virus și răspândirea infecției. Hotel, pensiune poate să fie utilizat în condiții de distanțare socială mai mare – camerele sunt individuale sau pentru două persoane – este un lucru evident diferit față de ceea ce înseamnă restaurant, club. (...)principiu de epidemiologie, trebuie rarefiată cât se poate populația care locuiește în el. Fluxurile pe care circulă turiștii în zonele respective trebuie să fie cât mai aerate, deci să se scadă cât e posibil densitatea aglomerărilor. Acesta ar fi principiul medical care ar trebui să guverneze. Versiunea extremă de a ține totul închis, pe care am aplicat-o pe care, eventual, o putem lua în discuție, are în contrapartidă o acceptabilitate limitată din partea populației. Cu cât întindem mai mult în timp aceste măsuri foarte restrictive, populația, în mod firesc, suportă din ce în ce mai greu. Trebuie căutat aici un echilibru și sunt mai mulți factori care sunt implicați în stabilirea unei strategii complete în ceea ce privește utilizarea spațiilor hoteliere, restaurantelor șamd.Pentru ap roteja copiii sau profesorii?”, a declarat Horațiu Moldovan, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă terasele ar putea fi redeschise și ele după 15 mai, demnitarul a răspuns: „Întâmplător am avut o discuție cu un hotelier chiar ieri, despre posibilitatea de adaptare a hotelului dânsului, și exact această viziune o are, de a reduce numărul de mese în restaurant, de a espasa, de a rarefia, de a folosi mai puține locuri și de a utiliza mai puțin rentabil spațiul de restaurant, pentru a crea un plus de siguranță epidemiologică. Aceasta este ideea și într-adevăr spațiul deschis este preferabil spațiului închis, iar dacă se respectă distanțele de aproximativ 2 metri între oameni, ar fi o măsură acceptabilă”.



Horațiu Moldovan a vorbit și despre situația școlilor, în condițiile în care, luni, președintele Klaus Iohannis a anunțat că, cu mici excepții, elevii și studenții români nu vor mai reveni fizic în clase pentru finalul anului școlar 2019 – 2020. După declarațiile făcute de șeful statului, Monica Anisie, ministrul Educației, avea să facă și ea o serie de precizări cu privire la această speță.

„Aș spune că această măsură vizează în primul rând copiii și în al doilea rând întreaga populație, deoarece dacă se produce o aglomerație la nivel școlar, infecția poate să difuzeze în această aglomerație, iar copiii care merg acasă, ulterior, o pot împrăștia în populația generală, în familiile lor șamd. Nu cred că este o măsură care vizează în mod țintit cadrele didactice, ci în primul rând copiii. Copiii, studenții reprezintă comunitatea cea mai importantă, care realizează aglomerația cu risc epidemiologic în instituțiile școlare și universitare, iar pe de altă parte deplasarea lor, ulterior ieșirii de la școală, în familiile lor, pot difuza în întreaga populație și reaprinde astfel evenimentul epidemic”, este de părere Horațiu Moldovan.

Întrebat dacă nu s-ar fi putut lua măsuri pentru a proteja elevii și studenții din sălile de curs, el a subliniat: „Orice plan de protecție are limitele lui. În ceea ce privește comunitatea școlară este greu de controlat, mai ales la nivelul claselor mai mici. Copiii, cu cât sunt mai mici, sunt mai greu de controlat și de disciplinat, mai ales când este vorba de măsuri de coerciție. Desigur, la vârste mai mari, la liceu, facultate șamd, lucrul acesta este mai simplu, însă măsura cea mai sigură este de a evita aglomerările, de a evita comunitățile, de oarece acesta este punctul cel mai nevralgic în răspândirea unei epidemii”.

