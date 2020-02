Horia Constantinescu a demisionat din PSD: Fostul șef ANPC vrea să candideze la Primăria Constanţa

Horia Constantinescu, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a anunțat că demisionează din PSD. Constantinescu era membru al organizației din Costinești al Partidului Social-Democrat, iar anunțul demisiei sale vine la doar câteva zile după ce acesta își experimase intenția de a candida la Primăria municipiului Constanța.

“Consider ca promovarea adevăratelor valori a rămas o prioritate pentru PSD Constanţa, iar o «virgulă» (exprimarea staff-ului municipal) ca mine, nu are ce le caute alături! Le voi ura succes şi sper ca predarea-primirea biroului de primar să se facă în acelaşi spirit, de voie bună!”, a precizat Horia Constantinescu, potrivit News.ro.

Cunoscut drept "Cattani de pe litoral" pentru felul în care acționa în fruntea Protecției Consumatorului din Constanța, Horia Constantinescu a anunțat, miercuri, că va intra în cursa pentru Primăria Constanța.

În vederea acestei candidaturi în alegerile locale, Horia Constantinescu a cerut conducerii ANPC să-l suspende din funcţie până după alegerile locale. În acest moment, el conducea Comisariatul Județean Constanța după o perioadă scurtă petrecută în fruntea ANPC central până la instalarea guvernului Ludovic Orban.

"În motivarea solicitării, vă invederez următoarele: am luat decizia de a candida pentru funcţia de primar al oraşului Constanţa; în sensul celor arătate mai sus, consider că pregătirea acestui demers nu se potriveşte cu statutul de funcţionar public şi mai ales cu cea de comisar şef adjunct; acesta este un interes personal legitim şi nu trebuie dovedit cu acte, în sensul celor care vizează sănătatea, viaţa de familie etc. Odată cu stabilirea datei începerii campaniei electorale, vă rog să luaţi act şi de cererea de suspendare pentru acest motiv”, se arată în solicitarea lui Horia Constantinescu.

Constantinescu nu a precizat din partea cărui partid va candida la alegerile locale.

Horia Constantinescu a devenit şeful CJPC în anul 2017 şi s-a remarcat prin sancţiuni severe în urma controalelor desfăşurate la unităţi de alimentaţie publică de pe litoral. Astfel, au fost unităţi care au fost închise timp de câteva luni şi amendate cu zeci de mii de lei după ce comisarii de la Protecţia Consumatorilor au găsit multe nereguli, printre care alimente expirate sau mizerie în spaţiile de gătit sau de depozitare a produselor alimentare.

El a fost acuzat de hotelierii de pe litoral că prin acţiunile sale face un deserviciu turismului. De altfel, în august 2017, la o întâlnire organizată de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, senatorul PSD Nicolae Moga i-a spus lui Horia Constantinescu că nu îi doreşte să fie un nou comisar Cattani, spunându-i că agentul economic trebuie respectat, iar când greşeşte, trebuie îndrumat.