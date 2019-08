Horia Constantinescu, numit în fruntea Protecției Consumatorului. Cine este noul șef ANPC, nepot al unui istoric marxist și naș de cununie al lui Andrei Năstase

Horia Constantinescu, șeful Oficiului pentru Protecția Consumatorului Constanța, a fost numit joi în fruntea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, la propunerea premierului Viorica Dăncilă, potrivit g4media.ro.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



Horia Constantinescu, în vârstă de 45 de ani, este cunoscut pentru că, din vechea postură, a închis restaurante celebre din oraș și stațiunea Mamaia, a sancționat Mc Donald’s și a amendat Primăria Constanța pentru starea în care se aflau locurile de joacă din oraș.

LACRIMI AMARE Î N SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI



Horia Constantinescu este nepotul lui Miron Constantinescu, istoric și sociolog marxist care a contribuit la instaurarea comunismului în România, fost președinte al Marii Adunări Naționale. Miron Constantinescu este cel care a încercat să-l răstoarne pe Gheorghe Gheorghiu Dej, în 1956, după ce Hrușciov a denunțat staliniștii, scrie g4media.ro.