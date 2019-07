Fostul ministru al Educației Liviu Marian Pop a depus o inițiativă legislativă prin care pensiile speciale de peste 10.000 de lei vor fi impozitate cu 90 la sută. Argumentul adus de senator este că aceste pensii nu pot fi desființate, taxarea lor fiind singura soluție viabilă. Astfel o pensie de 10.000 de lei va rămâne neatinsă pe când cei care au pensii mai mari vor fi impozitați cu aproape întreaga sumă.

"Inițíativa mea legislativă, în fapt, modifică un articol din din codul fiscal în sensul în care dacă astăzi toate pensiile din România sunt impozitate cu 10 la sută, cele până la 2000 de lei nu au impozit deloc, propunerea legislativă sune că toate pensiile peste 10.000 de lei, pe valoarea care depășește 10.000 de lei să se aplice un impozit de 90 la sută, impozitul de 10 la sută să rămână pe diferența de la 2000 la 10.000 de lei. Știm clar că sunt în jur de 3500 de pensii de serviciu care depășesc 10.000 de lei, deci se poate face un impact bugetar, în schimb la pensiile speciale avem doar o medie la pensiilor speciale neavând acces la informațiile cu privire la cuantumul fiecărei sume" explică inițiatorul legii pentru B1.ro.

Reperul în alegerea pragului pe care l-a avut inițiatorul legii a fost chiar pensia președintelui.

"Dacă ipotetic un cetățean ar fi președintele statului timp de 30 de ani de zile, el ar avea o pensie după 30 de ani de președinție a României de 10.000 de lei. De aceea am pus pragul de 10.000 de lei. Sunt convins că 10.000 de lei pensia unui cetățean din România este o pensie mai mult decât ok" a mai spus Pop.

Opoziția îl acuză pe Pop de ipocrizie

În replică, senatorul PNL Florin Cîțu spune că, de exemplu, pensiile parlamentarilor sunt sub 10.000 de lei și că această propunere este o "ipocrizie".

"Până la urmă până la 10.000 de lei, între 2.000 și 10.000 de lei există o mare parte dintre pensii plătite de la buget și nu din contributivitate. Și asta este problema noastră. Problema noastră este că aceste pensii speciale sunt susținute de buget, bai care nu au fost contribuiți. Sunt oameni care primesc pensii dar nu au contribuit pentru a le primi. Impozitarea nu rezolvă problema. Să le reducă la nivelul de cât ar veni pentru contributivitate, și avem aceste cifre. Atunci da, poate fi o măsură. Așa cum este acum prezentată nu este adevărat. Și în același timp vedeți că pensiile parlamentarilor nu intră în prag pentru că sunt sub 10.000 de lei. Deci aici se arată ipoctizia acestui proiect pentru că pensiile parlamentarilor nu vor intra la impozitare" spune senatorul PNL Florin Câțu pentru B1.ro.

Lege neasumată de PSD

O inițiativă asemenătoare are și Eugen Teodorovici care propune o "taxă de solidaritate", dar și la această inițiativă pragul este de 10.000 de lei.

"Inițiativa este doar de mine semnată și depusă, deci nu este asumată de PSD dar sunt convins că propunerea înaintată de domnul Teodorovici se va plia cu propunerea mea. Nu am vrut să implic Partidul Social Democrat pentru că nu am avut o discuție în interior și mi se părea anormal din partea mea să implic partidul. O bună parte dintre colegii mei, după ce am depus această inițiativă au spus că de ce nu i-am pus și pe ei să semneze? Colegii mei din Partidul Social Democrat nu sunt conflictuali" a explicat Marian Pop

Acesta spune că discursul opoziției despre desființarea pensiilor speciale este "demagogie".

"Îi invit pe toți din opoziție să lase demagogia și să nu mai, tot cu desființarea pensiilor speciale care nu se poate face și stim că avem decizii care Curții Constituționale și să susțină proiectul pe care l-am depus pentru că această impozitare cu 40 la sută poate să se traducă și ca o dispariție cu ghilimelele de rigoare a veniturilor nesimțite pe care din păcate legislația din România le-a creat pentru anumite persoane" spune senatorul PSD

Soluția Opoziției

Opoziției vine însă cu o soluție care nu a fost luată în calcul până acum.

"Curtea Constituțională e drept că a judecat pe legislația în vigoare. Atunci când vom avea un sistem de pensii bazat doar pe contributivitate nu văd de ce Curtea Constituțională ar spune că cineva are drept , ar crea o legislație care să spună că unii sunt mai speciali decât alții. Până la urmă Curtea Constituțională a României respectă Constituția, iar Constituția spune că toți românii sunt egali în fața legii. Dacă schimbăm legislația și spunem că pensia în România este doar pe sistem de contributivitate, la revedere" a concluzionat Florin Câțu.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbatere în comisii în următoarea etapă.