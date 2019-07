Exclusiv online

Șapte primari de municipii din zona Moldovei au semnat, marți, la Piatra- Neamț, actul constitutiv al asocierii „Moldova se dezvoltă”. Marele absent a fost însă primarul Bacăului, Cosmin Necula.

Contactat de B1.ro, acesta a spus că nu a primit invitație, acuzând totodată lipsa de proiecte concrete pe care să le prezinte în Consiliul Local în vederea unei asocieri.

“Nu am fost invitați să participăm la această asociere. Eu nu vreau să prezint Consiliului Local vreo asociere care are criterii politice sau interese politice. Nu mă interesează. Eu sincer nu cred nimic. Eu aștept să văd să se întâmple ceva și vreau să văd totuși chestiuni scrise. De la fapte la vorbe, la intenții și invers e cale lungă. Haideți să ne uităm pe finanțările care sunt oferite de Comisia Europeană de Uniunea Europeană per ansamblu, să vedem unde suntem. Așa și eu vă pot spune că mi-aș dori foarte multe lucruri care să se întâmple pentru orașul meu, de exemplu o legătură dintre Piatra Neamț și Bacău ar fi de foarte bun augur. Noi toți din această regiune facem parte din regiunea de Nord-Est, o structură asociativă care se ocupă exact cu dezvoltarea în comun a acestor comunități locale. Avem un consiliu regional unde stabilim o serie de priorități și acte de finanțare. Eu zic că avem în momentul de față suficiente structuri asociative" a declarat pentru b1.ro primarul Bacăului, Cosmin Necula.

Mihai Chirica, primarul Iașului, spune că ADR Nord-Est, înființată de guvern nu se poate compara cu asocierea „ Moldova se dezvoltă” și că proiectele sunt destul de concrete.

"Vorbim despre prostii ca să ne aflăm în treabă. Dar ce? autostrada Moldovei nu este un proiect concret? Spitalul Regional de Urgență nu este un proiect concret? Aducțiunea de gaze la Vatra Dornei nu este un proiect concret? ADR este asociere, o structură înființată de către Guvernul României, care are rolul de a monitoriza programele cu finanțare europeană. Are un alt rol acolo. E doar o structură de management. Eu nu am avut nici o discuție directă cu primăria din Bacău sau direct cu domnul primar Necula. Aici nu trebuie invitație, noi nu invităm pe nimeni. Noi am lăsat ușa deschisă, să vină să bată la această ușă pentru a putea deveni partener. Nu mergem cu invitațiile pentru că nu ne lipsesc acum lucrurile pe care trebuie să le demonstrăm și să le aratăm populației. Nu avem nici un aspect politic acolo care să domine." spune Mihai Chirica.

Primarul Bacăului spune că proiectele esențiale pentru municipiu sunt în lucru. Întrebat despre problemele la rezerva de apă a orașului, din cauza cărora cetățenii rămân fără apă cu zilele, edilul a spus că a început lucrările și că speră ca la începutul anului viitor acestea să fie finalizate.

„Apropos de pași concreți și de chestiuni care se fac dincolo de intenții, noi suntem în momentul de față în execuția rezervei de apă a municipiului Bacău. Lucrările au fost începute în luna iunie, pe fondurile Guvernului României, Programul Național de Dezvoltare Locală. Structura de rețea, vane pompe - 19 milioane de lei, iar spațiile de demanganizare, care sunt în parteneriat cu fondurile Consiliului Județean Bacău, 6 milioane de euro”, a precizat Cosmin Necula, primarul Bacăului.

Primarul Iașului care este și președintele acestei asocieri spune că scopul nu este unul politic și că vizează atragerea de investiții în zonă. Comisia Europeană favorizează alocarea de fonduri în zonele în care sunt structuri asociative, acesta fiind unul din motivele pentru care s-a ales această formulă.

„Avem scopul principal de a promova proiectele regiunii, proiecte de interes local cum ar fi centurile orașelor și proiecte care nu au vizibilitate atât de mare dar sunt esențiale pentru aspectele de mediu și bunăstarea populației. De exemplu aducțiunile de gaze în localitățile regiunea Moldovei. Cam tot ce e la nord de Vatra Dornei mergând spre Botoșani nu are gaze naturale și se consumă volume imense de material lemnos prin defrișarea pădurilor.„ a spus Mihai Chirica.

Actul constitutiv al asocierii a fost semnat în primă instanță de Dragoș Chitic din Piatra Neamț, Lucian Micu primarul de Roman, Mihai Chirica de la Iași, Ion Lungu, primarul Sucevei, Ilie Boncheș, primarul din Vatra Dornei, Cătălin Flutur din Botoșani și Mihăiță Negură din Câmpulung Moldovenesc.