Huiduielile primite de Marian Oprișan, transformate în ringtone după Congresul PSD (AUDIO)

Congresul PSD l-a scos pe Marian Oprişan din peisaj. Deşi se visa cu funcţii prin partid şi poza într-o voce puternică, Marian Oprişan a fost dat la o parte. Baronul cu Jaguar " primit cadou de la mămica" a fost huiduit în aşa hal când a urcat pe scenă încât a coborât imediat. În fața reporterilor, acesta s-a victimizat spunând că a fost huiduit pentru că a fost intransigent cu Liviu Dragnea.

Iar la câteva zile de la incident, pe grupurile PSD a început să circule un ringtone cu huiduielile care i-au fost adresate lui Oprișan în momentul în care a vrut să se adreseze social-democraților la Congres.

