Eugen Teodorovici s-a făcut de râs la un eveniment organizat de ONU! Viorica Dăncilă l-a trimis pe ministrul de Finanțe să țină un discurs în locul ei, însă nu prea s-a descurcat să vorbească în engleză celor prezenți la întrunire, relatează B1TV.



Potrivit agendei oficiale, șefa de la Palatul Victoria ar fi trebuit să le vorbească liderilor din întreaga lume despre cooperarea inter-guvernamentală şi bunele practici în domeniu. Premierul însă i-a pasat sarcina ministrului de Finanţe, care nu s-a descurcat prea bine să vorbească în engleză.

Viorica Dăncilă s-a ferit să vorbească în faţa oficialilor prezenţi, la New York, la lansarea Hub-ului global privind guvernarea. În agenda evenimentului scria că premierul ar fi trebuit să ia cuvântul, în cadrul evenimentului.

Cu toate acestea, Dăncilă s-a răzgândit şi l-a sacrificat pe Eugen Teodorovici. Schimbarea de ultim moment a fost anunţată şi de organizatori, abia atunci când ministrul Finanţelor a fost invitat să ia cuvântul.

Eugen Orlando Teodorovici a fost cam depășit de situație. Cu toate că în CV-ul său se laudă că vorbește engleză „excelent", acest lucru nu a fost dovedit și în realitate. Cea mai cunoscută limbă internațională i-a dat mari bătăi de cap.

