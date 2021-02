Iancu Toader, avocatul Romprest: Am propus soluții financiare care ar degreva Primăria de sume imense de bani. / Am dat dovadă de toată disponibilitatea (VIDEO

Iancu Toader, avocatul Romprest intervine în scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Avocatul societății susține că Romprest a avut toată deschidere pentru a încheia conflictul cu Primăria Sectorului 1 și actualul primar Clotilde Armand, însă „nu se dorește” acest lucru din parte edilului.

„Nicio companie din țară nu se ridică la performanțele Romprest (...) O să vă dau un singur exemplu, când a fost scandalul deșeurilor s-au încercat multe lucruri nelegate de doamna primar. De exemplu, să închei un contract prin dispoziție dată de primar, când legea nu îți permite decât un anumit tip de gestiune, licitație, închie achizție directă, fără să ai acordul consiliului, ascunzi acest lucru, închei un contract, plătești o altă firmă și spui că nu ai bani.

Am propus soluții de diminuare a prestațiilor, de reducere și renunțare a penalităților, termene de grație, am propus soluții financiare, care ar degreva Primăria de sume imense de bani, am dat dovadă de toată disponibilitatea.

A venit Garda de Mediu și a spus că Rompres este în regulă și a fost amendată Primăria, pe banii publici. Realitatea este cu totul alta: nu se dorește! Am urmărit ședința Consiliului Local de ieri, mi-a fost dat să văd o necunoaștere gravă a noțiunilor de drept administrativ, a instituțiilor, un dictat.

Decât își permite un primar să treacă peste Consiliu și să ia decizii unilaterale?! (...) Există o comisie specială care este împiedicată efectiv să își după la bun sfârșit misiunea”, a declarat avocatul Romprest, pentru B1 TV.

Întrebat de ce Romprest nu merge în instanță și ce se întâmplă dacă compania nu mai ridică gunoiul, avocatul a explicat:

„Trebuie să le efectueze compania Romprest, care are prin lege exclusivitate. Până nu denunți acest contract, nimeni nu poate încălca dreptul contractual legal al societății. (...) Am fost în instanțe, s-au contestat aceste contracte și s-au pierdut de către primărie. S-a constatat prin hotărâre definitivă a Curții de Apel că avem drept exclusiv în 2020. Nu se poate să vii să te substitui legii și să faci afirmații nefondate”, a mai explicat Iancu Toader, avocatul Romprest.

